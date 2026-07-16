Глава «Нафтогаза» возглавил правительство Украины после ухода Юлии Свириденко

16 июля 2026, 13:08

Верховная рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины

Фото: Istock / Haidamac

Верховная рада Украины поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру, предложенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов, один парламентарий выступил против.