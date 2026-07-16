Глава «Нафтогаза» возглавил правительство Украины после ухода Юлии Свириденко
Верховная рада Украины поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру, предложенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов, один парламентарий выступил против.
До назначения на пост главы правительства Корецкий занимал должность генерального директора компании «Нафтогаз Украины». На новой должности он сменил Юлию Свириденко, которая ранее возглавляла кабинет министров.
Выступая перед депутатами перед голосованием, Сергей Корецкий заявил, что намерен сформировать правительство, которое будет сосредоточено на вопросах обороны, экономического развития и европейской интеграции.
Среди главных задач новый премьер назвал подготовку страны к предстоящему зимнему периоду, поддержку бизнеса, расширение сотрудничества с международными партнёрами, привлечение внешней помощи и продолжение процесса вступления Украины в Европейский союз.
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