Шойгу ответил, почему Украина не хочет мира
Украина не хочет мира, так как ей придется отвечать последствия своей «антироссийской авантюры» после завершения конфликта. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности.
По его мнению, российско-американская мирная инициатива тормозится прежде всего из-за позиции Киева, заключающейся в отсутствии политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Политик отметил, что в 1991 году на Украине проживало 52 млн человек, сейчас — от 20 до 25–27 миллионов, большинство из которых — пенсионеры. Такой показатель он назвал демографическим кризисом.
Секретарь Совбеза добавил, что бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а после окончания боевых действий финансирование прекратится. В 2025 году дефицит торгового баланса страны составил почти 45 млрд долларов, а в первом квартале 2026-го — свыше 13 миллиардов.
При этом госдолг превысил 100 процентов ВВП и перевалил за 215 млрд долларов. Шойгу задался вопросом, как Украина намерена возвращать эти средства.
Читайте также: