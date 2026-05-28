Достижения.рф

Шойгу ​ответил, почему Украина не хочет мира

Шойгу: Киев избегает мира, боясь отвечать за последствия «антироссийской авантюры»
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Украина не хочет мира, так как ей придется отвечать последствия своей «антироссийской авантюры» после завершения конфликта. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности.



По его мнению, российско-американская мирная инициатива тормозится прежде всего из-за позиции Киева, заключающейся в отсутствии политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Политик отметил, что в 1991 году на Украине проживало 52 млн человек, сейчас — от 20 до 25–27 миллионов, большинство из которых — пенсионеры. Такой показатель он назвал демографическим кризисом.

Секретарь Совбеза добавил, что бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а после окончания боевых действий финансирование прекратится. В 2025 году дефицит торгового баланса страны составил почти 45 млрд долларов, а в первом квартале 2026-го — свыше 13 миллиардов.

При этом госдолг превысил 100 процентов ВВП и перевалил за 215 млрд долларов. Шойгу задался вопросом, как Украина намерена возвращать эти средства.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0