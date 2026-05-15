Россия и Украина обменялись погибшими военными

15 мая 2026, 13:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Россия и Украина в пятницу, 15 мая, совершили обмен телами погибших военных. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





По данным издания, Москва передала киевскому режиму 526 тел украинских боевиков. Взамен Россия получила 41.



Ранее Минобороны РФ также сообщало, что враждующие стороны обменялись военнопленными по формуле «205 на 205» при посреднических усилиях гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов и США.





«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — отметили в российском оборонном ведомстве.