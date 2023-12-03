Глава Палестины призвал возбудить дела на «израильских военных преступников»

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда возбудить дела против «израильских военных преступников», сообщило палестинское новостное агентство WAFA
По сведениям издания, во время встречи с прокурором МУС Каримом Ханом Аббас проинформировал последнего о ситуации в зоне ближневосточного конфликта, указав на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа.
Согласно имеющейся у палестинского лидера информации, армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает нарушать закон на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим.
Напомним, что утром 1 декабря истёк срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве, в результате чего погибло уже не менее 178 человек.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Согласно имеющейся у палестинского лидера информации, армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает нарушать закон на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев