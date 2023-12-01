В армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, перемирие между Израилем и ХАМАС должно было завершиться 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). О старте режима прекращения огня было объявлено в прошлую пятницу 24 ноября. Перемирие должно было продлиться четыре дня.
Позже в МИД Катара сообщили, что гуманитарная пауза между конфликтующими сторонами будет продлена до 30 ноября, а затем до 1 октября.
В рамках перемирия Израиль и ХАМАС обменялись заключёнными и пленными, в сектор Газа поступила гуманитарная помощь и топливо.
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Позже в МИД Катара сообщили, что гуманитарная пауза между конфликтующими сторонами будет продлена до 30 ноября, а затем до 1 октября.
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Евгения Парфентьева