В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия

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Количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа после истечения срока гуманитарного перемирия превысило 178 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.
Отмечается, что число раненых достигло 589, большая часть которых является женщинами и детьми.
Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак