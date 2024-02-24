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Глава Приднестровья Красносельский предрёк эскалацию конфликта в регионе

Красносельский: стагнация переговоров повышает риск эскалации в Приднестровье
24 февраля 2024, 09:30
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Риск эскалации конфликта в Приднестровье повышается на фоне стагнации переговорного процесса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
Он рассказал, что также причиной, повышающей риск эскалации конфликта, является политически мотивированное блокирование работы формата «5+2».

При этом миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, обеспечивая управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии разграничения сторон.


Красносельский заявил, что в Молдавии в настоящее время наблюдается нагнетание агрессии. СМИ активно обсуждают тему войны, называя в качестве примеров Нагорный Карабах и Израиль. Также повсеместно звучат призывы разобраться с сепаратизмом.

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#конфликт
#молдова
#переговоры
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Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки
Австралия ввела новые санкции против россиян и организаций РФ
24 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/husayno

Австралия ввела санкции в отношении российских физлиц и организаций. Об этом пишет ТАСС.
Власти страны, в знак поддержки Украины, пополнили санкционный список. В него попали 55 граждан России, в числе которых главы нескольких российских регионов, сенаторы, руководители учреждений и ведомств.

Кроме того, ограничения были введены в отношении артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева, Олега Газманова, руководителя «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы ВГТРК Олега Добродеева и других.

Отмечается, что власти Австралии вводят санкции против России с 2014 года. Эти ограничения стали 28 по счёту.

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#австралия
#россия
#санкции
#ограничения
#украина
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Bloomberg: Восточная Европа перестаёт доверять Западной из-за споров по Украине
24 февраля 2024, 10:36

Фото: iStock/artJazz

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы из-за Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что конфликт возник из-за того, что западная часть Европы, по мнению восточной, не прислушивается к запросам Киева на фоне якобы возникающей угрозы со стороны России.

Также споры о способах пополнения критически низких запасов вооружения на Украине также провоцирует «более глубокий раскол» в Европе.

Агентство утверждает, что в случае победы России над Украиной страны Восточной Европы «не простят» такого исхода Западной Европе. Такие настроения наблюдаются в дипломатических кругах.

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#европа
#украина
#сша
#конфликт
#спецоперация
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Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, заявил Рябков
24 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/dima_zel

Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, беседуя с журналистами.
Он подчеркнул, что США приписывают России якобы имеющиеся намерения о размещении ядерного оружия в космосе. Одновременно с этим Вашингтон добивается превосходства, в том числе и в сфере вооружений.

Рябков подчеркнул, что США идут по своей, уже ставшей традиционной, схеме. Приписывая другой стране несуществующие намерения, они интенсифицируют собственные усилия, которые нарушают правила международной безопасности и полностью игнорирую предложения России о сохранении космоса без вооружения.

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#россия
#сша
#космос
#оружие
#договор
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Новые санкции США против РФ не повлияют на её экономику, пишет Washington Post
24 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/designer491

Новый пакет антироссийских санкций США не окажет негативного влияния на экономику России. Об этом сообщает газета Washington Post.
Накануне стало известно о том, что минфин, минторг и госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран.

Издание пишет, что два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.

Также указывается на «жизнестойкость России» на фоне обострения столкновений в рамках мировой торговли и финансов.

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#сша
#россия
#санкции
#экономика
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Премьер-министры Италии, Канады, Бельгии и председатель ЕК прибыли на Украину
24 февраля 2024, 09:46

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что они приехали на Украину на поезде из Польши. Этот визит стал выражением солидарности с Киевом.

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в соцсети X написал, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже при многомиллиардной помощи от США и стран Евросоюза. Он подчеркнул, что у Украины нет своего промышленного потенциала, а численность на 100 миллионов меньше, чем в России. Эти факторы говорят о том, что ВСУ, ряды которых постоянно редеют, не смогут вытеснить ВС РФ.

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#украина
#евросоюз
#политика
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Запад скептически относится к мирным переговорам по Украине, пишет WSJ
24 февраля 2024, 09:07

Фото: iStock/alzay

Чиновники из США и Евросоюза скептически относятся к перспективам мирных переговоров России и Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Кроме того, западные политики отвергают все возможности заключения различных сделок до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее заявил, что выступает за проведение мирных переговоров по Украине, но исключительно на условиях российской стороны. Он указал на важность того, чтобы в результате этих переговоров Россия сохранила свою независимость и силу.

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#россия
#украина
#переговоры
#сша
#евросоюз
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NYT: США провалили компанию по изолированию России
24 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/donfiore

Попытки США изолировать Россию провалились. Об этом пишет газета The New York Times.
В статье отмечается, что у России есть сила, основанная на запасах нефти и природного газа. Эта сила обеспечивает финансовую и политическую устойчивость, которая противостоит западному влиянию в виде санкционных ограничений.

Ранее агентство Reuters писало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными». Она подчеркнула, что очень ждёт их вступления в силу. По её словам, будет введено сотни новых санкций, которые затронут российский военно-промышленный комплекс.

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#сша
#россия
#санкции
#политика
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Нидерланды не имеют права подписывать соглашение с Украиной, заявил Маск
Маск: Рютте не имеет права подписывать договор безопасности с Украиной
24 февраля 2024, 08:03

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права на подписание договора о безопасности с Украиной. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Этими словами Маск ответил на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук, которая высказалась о подписании соглашения о военной помощи на десять лет между Нидерландами и Украиной. По её мнению, при рассмотрении этого вопроса мнение голландцев не учитывалось.

Напомним, что договор начали разрабатывать после саммита НАТО, который состоялся в июле прошлого года в Вильнюсе. В настоящий момент точная дата подписания неизвестная, однако предполагается, что это произойдёт в ближайшее время.

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#украина
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#соглашение
#договор
#илон маск
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В МИД Германии решили переименовать Киев
МИД Германии изменил транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw
24 февраля 2024, 06:09

Фото: iStock/alzay

Министерство иностранных дел Германии объявило об изменении транслитерации названия украинской столицы с «Kiew» на «Kyjiw».
Об этом само ведомство сообщило в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Новое написание будет применяться в официальной переписке, текстах и справочных материалах для указания на столицу Украины.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно внедряет изменения в написание. Это включает веб-сайты и вывески посольства», — говорится в официальном заявлении.
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