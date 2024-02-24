Глава Приднестровья Красносельский предрёк эскалацию конфликта в регионе

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Риск эскалации конфликта в Приднестровье повышается на фоне стагнации переговорного процесса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
Он рассказал, что также причиной, повышающей риск эскалации конфликта, является политически мотивированное блокирование работы формата «5+2».
При этом миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, обеспечивая управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии разграничения сторон.
Красносельский заявил, что в Молдавии в настоящее время наблюдается нагнетание агрессии. СМИ активно обсуждают тему войны, называя в качестве примеров Нагорный Карабах и Израиль. Также повсеместно звучат призывы разобраться с сепаратизмом.
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При этом миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, обеспечивая управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии разграничения сторон.
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Анастасия Чинкова