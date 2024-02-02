Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье

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Власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил телеканалу Jurnal глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу.
«Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас… Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать», — пригрозил Москве молдавский спикер (цитата от РИА Новости).Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») президент Молдавии Майя Санду заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами
Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья. По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС.
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