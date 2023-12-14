Санду: Власти Молдавии хотят решить ситуацию в Приднестровье до вступления в ЕС

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Молдавские власти хотели бы урегулировать ситуацию в Приднестровье до того, как страна вступит в Евросоюз. Это необходимо для того, чтобы не допустить дестабилизации.
Санду заявила, что руководство хотело бы иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем до присоединения к Евросоюзу. По её словам, это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации, которая может представлять угрозу для безопасности республики. В любом случае, интересы жителей Приднестровья будут учитываться, заверила Санду. При менее оптимистичном сценарии существует вариант с поэтапным вступлением в ЕС, допустила молдавский президент.
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Александр Бойцов