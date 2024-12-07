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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции — причина разрушения института контрактных обязательств, правовой системы и глобального рынка.
Во время выступления на XXII Дохийском форуме Игорь Сечин обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки превратили доллар в инструмент эмиссии, которая ничем не ограничивается.
Он отметил, что число санкций со стороны США за последние 20 лет превысило 15 тысяч.
Игорь Сечин отметил, что предел мирового энергетического рынка характеризуется на данный момент «волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зелёного» перехода», все это происходит из-за массированного применения санкций и уничтожения конкуренции.
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«Последующий развал Советского Союза, создание однополярной системы после устранения исторического оппонента, в конечном итоге, привели к подрыву самих основ демократии», — подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти».
Он отметил, что число санкций со стороны США за последние 20 лет превысило 15 тысяч.
Игорь Сечин отметил, что предел мирового энергетического рынка характеризуется на данный момент «волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зелёного» перехода», все это происходит из-за массированного применения санкций и уничтожения конкуренции.
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Ольга Енгалычева