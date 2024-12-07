Politico: ЕС в третий раз не смог согласовать 15-й пакет антироссийских санкций

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В пятницу, 6 декабря, в Евросоюзе в очередной раз не смогли согласовать 15-й пакет антироссийских санкций. Это произошло из-за несогласия по отдельным моментам представителей Латвии и Литвы.
Как сообщает Politico, послы прибалтийских республик возражали против пункта, продлевающего меру, которая позволяет западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на различные санкции. Это вызвало очередную задержку принятия санкционного пакета. Обозреватели издания отмечают, что действие данной меры продлевалось уже трижды с декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Брюссель планирует принять новый пакет антироссийских санкций до конца 2024 года. Согласно черновику документа, количество танкеров, на которые будут распространяться ограничения, возрастёт до 75. Также в санкционный список попадут более 50 физических лиц и около 30 организаций.
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