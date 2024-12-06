Орбан пригрозил ЕС правом вето и потребовал деньги

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Венгрия наложит вето на проект следующего 7-летнего бюджета Евросоюза, если не получит все заблокированные деньги из бюджета и фондов сообщества. Об этом сообщил президент Виктор Орбан, передает Bloomberg.
Политик выразил уверенность, что Европейский союз прислушается к угрозе. Уточняется, что на сегодняшний день на счетах Венгрии в Брюсселе разморожены 12,5 млрд евро, которые могли закрыть нужды национальной экономики до конца 2026 года.
По словам Орбана, страна также имеет право и на другие средства из бюджета ЕС, однако этот вопрос Венгрия сможет поднять после 2026 года.
Ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
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По словам Орбана, страна также имеет право и на другие средства из бюджета ЕС, однако этот вопрос Венгрия сможет поднять после 2026 года.
Ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
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Екатерина Коршунова