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Проведение киевским режимом провокации в Курской области вызвало дополнительный рост напряжённости в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
В своём выступлении перед журналистами на брифинге он также добавил, что сложившаяся непростая военно-политическая обстановка в восточноевропейском регионе оказывает существенное влияние на все государства, входящие в организацию. По словам Сердюкова, западные страны рассматривают границы ОДКБ в качестве плацдарма для формирования потенциальных угроз, направленных против России и её союзников.
Глава Объединённого штаба также указал, что НАТО продолжает наращивать численность коалиционных военных группировок у западных границ ОДКБ, называя в качестве предлога некую гипотетическую «угрозу с Востока». Также продолжается накачивание оружием Украины и милитаризация Польши и прибалтийских республик.
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