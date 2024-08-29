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Медведчук: Зеленский навсегда изменил судьбу Украины, напав на Курск

Медведчук: Зеленский подписал приговор украинской государственности
29 августа 2024, 01:55

Бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно подписал приговор украинской государственности, вторгнувшись в Курскую область. Об этом Медведчук написал 28 августа в своей колонке на портале «Смотрим».
«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — отметил Медведчук.
Он добавил, что до событий в Курской области сохранялась возможность мирных переговоров и сохранения украинского государства, пусть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения другими государствами.



Медведчук также выразил мнение, что Украина, возглавляемая Зеленским, больше не интересует Запад, а вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью для США. Он подчеркнул, что американские демократы начинают осознавать, «в какую политическую пропасть их толкает проект „Зеленский“».

По словам Медведчука, Украина невыгодна ни Западу, ни России. Запад рассматривает ее как экономически невыгодную и точку военной нестабильности, тогда как Россия видит в ней государство-террориста. Он также подчеркнул, что Зеленский ведет политику уничтожения украинского народа в войне, в которой ни он, ни его окружение не собираются погибать.

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#россия
#украина
#всу
#зеленский
В Курской области замечена медик ВСУ Варвара «Каннибал», запытавшая от 20 до 35 пленных
Военкор Лисицын: в Курской области заметили медика спецназа ВСУ «Каннибал»
29 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/chuanchai

В Курской области была замечена боевой медик 82-й бригады спецназа ВСУ, известная под позывным «Каннибал». Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын.
По данным источников, военнослужащую зовут Варвара. Она стала известна своей ненавистью к россиянам, которых она называет «нелюдями». В одном из своих заявлений Варвара подчеркнула, что её цель — убивать и мучить россиян в Курской области.

Прозвище «Каннибал» медик получила за жестокое обращение с пленными бойцами ВС РФ. Лисицын в своём сообщении отметил, что Варвара добровольно отправилась в Курскую область с целью войны против гражданских. В её монологе, опубликованном в украинских СМИ, она выразила ненависть к России.

«Я презираю РФ и все её население! Я еду в Курск, буду убивать и мучить любого русского, без разницы: ребёнок это, женщина или старик», — заявила она.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников ВСУ. Темнокожие военные говорили на разных языках, сообщил 28 августа командир отряда с позывным Каштан.

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Уилкерсон: ВСУ терпят поражение в Курской области по вине Зеленского
Полковник Уилкерсон: ВСУ попали в окружение в Курской области по вине Зеленского
28 августа 2024, 22:54

Украинские войска фактически попали в окружение в Курской области по вине президента Зеленского. Об этом сообщил полковник запаса армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
«Владимир Зеленский отправил своих военных на верную гибель только ради того, чтобы заявить о себе на Западе. Теперь в Курской области массово гибнет личный состав ВСУ, который остался без воды, еды и поддержки», – заявил военный эксперт.

Уилкерсон добавил, что пока Украина теряет опытных бойцов в Курской области, армия России укрепляет позиции в Донбассе, откуда ВСУ вскоре придется капитулировать. Офицер назвал ситуацию трагичной для украинских военных.

О фатальной ошибке Зеленского с вторжением в Россию ранее заявил американский экономист Джеффри Сакс.

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Немецких и польских темнокожих наемников ликвидировали в Курской области
«Ахмат» в Курской области ликвидировал немецких и польских наемников ВСУ
28 августа 2024, 21:24

Фото: Минобороны РФ

Бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников ВСУ. Темнокожие военные говорили на разных языках, сообщил 28 августа командир отряда с позывным Каштан.
«Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», – цитирует командира отряда ТАСС.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен. Это осложняет задачу вывести военнопленных живыми из-под обстрела.

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Украина сообщает о гибели пилота американского истребителя F-16
На Украине заявили о гибели пилота американского истребителя F-16
28 августа 2024, 21:10

Фото: istockphoto / Diy13

О гибели летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ сообщил депутат горсовета Игорь Полищук. Известно, что подполковника авиации Алексея Меся обучали пилотировать американский истребитель F-16 Fighting Falcon.
Предполагается, что пилота ликвидировали 26 августа, во время массированного ракетного удара ВС РФ по позициям противника. Гибель Меся может значить уничтожение первого самолёта F-16 на Украине, сообщает RT.

Ранее о возможном уничтожении американского самолета сообщал Telegram-канал Shot. Говорилось, что истребитель могли уничтожить во время удара по аэродрому в Хмельницкой области.

После первого удара американские истребители поднялись в воздух и кружили несколько часов, второй удар настиг пилотов ВСУ, когда те решили вернуться в аэродром Староконстанинов.

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#аэродром
#гибель
#воздух
#всу
#вс рф
#удар
#истребители
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«Будут мертвы или отступят»: Сакс о судьбе ВСУ в Курской области
Экономист Джеффри Сакс спрогнозировал гибель солдат ВСУ в Курской области
28 августа 2024, 20:13

К чему приведут попытки ВСУ продвинуться в Курской области, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По прогнозам аналитика, атака на российские регионы не имеет никакого стратегического значения для Украины.
«В конце концов все те украинцы, которые вошли в Курскую область, будут мертвы или отступят, это не займет много времени», – спрогнозировал экономист.

Сакс также отметил значительные успехи России в зоне конфликта в Донбассе. По заявлению экономиста, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит учитывать, что оборона ВСУ слаба, подорвана и в некоторых местах полностью разрушена из-за переброски батальонов в Курскую область, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский практически ликвидировал Украину своим приказом напасть на Курскую область.

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Боец с позывным «Черкес» рассказал, почему пошел на СВО и как ему помогло государство
28 августа 2024, 18:57

К выполнению задач в зоне проведения спецоперации продолжают присоединяться добровольцы. Ежедневно их усилия и профессиональные навыки помогают достичь поставленных задач и защитить страну. Боец из Ханты-Мансийского округа рассказал, как пришел на фронт по зову сердца и какую помощь ему и его семье оказывает государство.

Капитан ВС РФ рассказал, почему решил отправиться на СВО из запаса


Боец с позывным «Черкес» до начала спецоперации жил в Ханты-Мансийском автономном округе, работал в городской администрации. В Военном университете Министерства обороны РФ он обучался на факультете психологии.

«Я как-то сразу пришел к мнению, что нужно помочь государству. Подписал контракт. Семья поддержала, сын, скучаю. Он растет истинным патриотом страны и знает, что это и для чего это», – рассказал военнослужащий.

Он также сообщил, что при подписании контракта от Ханты-Мансийского округа в 2022 году он получил 250 000 рублей.

«Кроме того, в прошлом году губернатор издал указ о выплате 150 000 рублей каждые два месяца. Также льготы на обучение ребенка, коммунальные услуги. Получил по 500 000 рублей за каждое ранение от округа. Округ очень помогает. Знать, что семья находится под защитой, в любой момент им помогут, психологически не отвлекает от выполнения задач», – объяснил боец.

За время участия в СВО «Черкес» получил три ордена мужества.

Боец рассказал, что в ходе контрнаступления ВСУ командир батальона получил осколочное ранение и ему пришлось взять командование подразделением на себя.

«Я получил контузию сильную, но остался на позиции. Тот бой противника мы отбили, позиции сохранили, уничтожили до 20 неонацистов, технику противника и вышли из боя победителями. Сейчас я считаю, что первоочередная задача – это защита своего Отечества, защита своих семей, детей, будущего своих детей. Мы необходимы здесь. Здесь и куются те самые мужчины, и мы можем понять, чего мы стоим и на что мы способны именно здесь», – подчеркнул военнослужащий.


Меры поддержки для участников СВО


Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно.

Дополнительные стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 сентября 2023 года № 669, военные пенсионеры, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, будут получать полную компенсацию своих пенсий наряду с другими выплатами.

Кроме того, военные, имеющие определенные награды, могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты от государства.

Российская Федерация предоставляет бюджетные места в ведущих университетах страны для детей участников спецоперации. Вузы устанавливают специальные квоты для приема на бакалавриат и специалитет для абитуриентов, родители которых задействованы в спецоперации. Эти квоты составляют 10% от общего числа бюджетных мест в каждом университете. Дети участников СВО, получивших травмы или погибших, имеют право на поступление в университеты без сдачи вступительных экзаменов.

С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств. Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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#сын
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Стало известно о переправке добровольцев из Грозного в зону СВО
Кадыров: группа добровольцев отправилась в зону СВО после обучения
28 августа 2024, 18:45

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что группа добровольцев, прошедших обучение на базе Российского университета спецназа, отправилась в зону специальной военной операции из аэропорта города Грозного.
По словам Кадырова, бойцов обучили всему необходимому, а также обеспечили их комплектами обмундирования и спецсредствами. Глава Чечни отметил, что солдат проводил председатель правительства региона Магомед Даудов.

Кадыров пожелал им удачи и поблагодарил за принятое решение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#чечня
#добровольцы
#спецоперация
#вс рф
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Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится АЭС
28 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/Wlad74

Въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС, будет ограничен. Об этом написал врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что попасть в город смогут сами жители города, которые имеют регистрацию. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в Курчатове, предусмотрена возможность получения пропусков, добавил Смирнов.

По его словам, безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», однако противник «не оставляет попыток проникнуть в город».

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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Атакой на Курскую область Зеленский подписал приговор Украине
28 августа 2024, 17:21

Владимир Зеленский, приказав напасть на Курскую область, подписал приказ о ликвидации украинской государственности, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Об этом сообщили РИА Новости.
После того как ВСУ совершили нападение на Курскую область, Москва отказалась от мирных инициатив. По мнению Виктора Медведчука, это означает, что Россия больше не рассматривает возможность сохранения Украины.

«Украина стала государством-террористом, которое перешло все возможные границы. Это невыгодно для России и для Запада, поскольку страна стала точкой военной нестабильности. Президент Украины Владимир Зеленский поставил страну в безвыходное положение. Он пояснил, что политика Зеленского направлена на уничтожение украинцев в огне войны. При этом сам Зеленский и его окружение не собираются погибать в этой войне», — подчеркнул Виктор Медведчук.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и объектам гражданской инфраструктуры, невозможны.

Позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что мирные предложения, озвученные ранее Москвой, не были аннулированы. Однако после произошедшего Россия не будет вести переговоры с Украиной.

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