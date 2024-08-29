Бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно подписал приговор украинской государственности, вторгнувшись в Курскую область. Об этом Медведчук написал 28 августа в своей колонке на портале «Смотрим».
«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — отметил Медведчук.Он добавил, что до событий в Курской области сохранялась возможность мирных переговоров и сохранения украинского государства, пусть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения другими государствами.
Медведчук также выразил мнение, что Украина, возглавляемая Зеленским, больше не интересует Запад, а вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью для США. Он подчеркнул, что американские демократы начинают осознавать, «в какую политическую пропасть их толкает проект „Зеленский“».
По словам Медведчука, Украина невыгодна ни Западу, ни России. Запад рассматривает ее как экономически невыгодную и точку военной нестабильности, тогда как Россия видит в ней государство-террориста. Он также подчеркнул, что Зеленский ведет политику уничтожения украинского народа в войне, в которой ни он, ни его окружение не собираются погибать.
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Елена Перлова