Белоусов: Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад эскалирует и затягивает вооружённый конфликт тем, что поставляет Киеву оружие, передает разведывательные данные и осуществляет подготовку ВСУ. Об этом Белоусов сообщил во время выступления на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
По словам министра, с февраля 2022 года киевскому режиму была предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь, сумма которой составляет более 278 миллиардов долларов. Белоусов отметил, что при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.
Ранее Белоусов рассказал, что в мае текущего года украинские боевики потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в его последнюю стадию
Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией
Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
Ранее Белоусов рассказал, что в мае текущего года украинские боевики потеряли более 35 тысяч человек и 2700 единиц вооружения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в его последнюю стадию
Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией
Белоусов сообщил о потерях ВСУ в мае
Екатерина Коршунова