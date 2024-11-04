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Глава Тамбовской области уходит в отставку

Глава Тамбовской области Максим Егоров займет должность на федеральном уровне
Максим Егоров (Фото: сайт Кремля)

Максим Егоров (Фото: сайт Кремля)

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку.
Егоров опубликовал видео, в котором сообщил, что руководство страны поставило перед ним иные задачи на федеральном уровне.

«Я – настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь мне товарищ», — заключил Егоров.





Егоров также поблагодарил жителей региона и подчеркнул, что Тамбовская область стала для него родной. Имя его преемника в настоящее время неизвестно.

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#губернатор
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#работа
Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев
04 ноября 2024, 13:01

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По словам Бербок, Украине необходима поддержка на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Россией. Она отметила, что Запад «противостоит этой жестокости своей человечностью и поддержкой».

Глава МИД ФРГ заключила, что украинцы при этом защищают свободу всех в Европе.

Примечательно, что данный визит Бербок в Киев стал восьмым с момента начала ​специальной военной операции на Украине.

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Лавров заявил о намерениях НАТО
Лавров: НАТО намерен вести «оборонительные бои» за тысячи миль от своих границ
04 ноября 2024, 12:28

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Натовские государства намереваются проводить «оборонительные бои» за тысячи миль от собственных границ, а именно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».
«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — сказал главный дипломат РФ.
Кроме того, он уличил западные государства в том, что им всегда не хватает войн. В частности, был упомянут украинский конфликт. Также Лавров добавил, что летом, в рамках натовского саммита в США, члены альянса утвердили претензии на главенствующую роль НАТО как в Евроатлантике, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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#мир
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BNS: литовцев с гражданством РФ могут перестать брать в армию Литвы
04 ноября 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Литовцев с двойным гражданством, одно из которых российское, Белоруссии или Китая, перестанут брать в литовскую армию, передает агентство BNS.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — сказал глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
Законопроект гласит, что Китай, Россия и Белоруссия угрожают литовской нацбезопасности, поэтому связи с вышеупомянутыми государствами являются для военнослужащих Литвы фактором риска. Кабмин уже запретил посещение данных государств не в рабочих целях.

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В Германии сообщили о кризисном совещании партии Шольца
#мир
#россия
#россияне
#армия
#латвия
#новости
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Илон Маск может стать «влиятельным другом» Си Цзиньпина
Bloomberg: Маск может превратиться во влиятельного друга Си Цзиньпина
04 ноября 2024, 08:56

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что это может произойти в случае, если республиканский политик Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США.

Согласно информации агентства, компания Маска Tesla получила налоговые послабления в КНР и была включена в список госзакупок, хотя к компании Space X у Пекина осторожное отношение из-за ее связей с Пентагоном.

Примечательно, что мнения американского бизнесмена и Си Цзиньпина по некоторым вопросам совпадают. Речь идет о принадлежности Тайваня к Китаю, а также о необходимости снижения пошлин на китайские автомобили в США.

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#китай
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В ООН сообщили о прекращении сотрудничества Израиля с БАПОР
Постпред в ООН Данон: Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР
04 ноября 2024, 08:42

Фото: iStock/butenkow

Израиль официально заявил председателю Генассамблеи ООН Филемону Янгу о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом написал на своей странице в X постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.
Данон отметил, что причина отказа от сотрудничества заключается в том, что БАПОР в секторе Газа контролирует ХАМАС. Примечательно, что Тель-Авив продолжит сотрудничать с другими гуманитарными организациями.

Напомним, в конце октября текущего года однопалатный парламент Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в государстве. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения ХАМАС.

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#мид
#работники
#парламент
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#хамас
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В Германии сообщили о кризисном совещании партии Шольца
Bild: канцлер ФРГ Шольц проводит кризисное совещание партии СДПГ
04 ноября 2024, 07:29

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит кризисное совещание Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом информирует Bild.
Согласно информации издания, на встрече присутствуют соруководители партии Ларс Клингбайль, Саския Эскен, а также генсек Маттиас Миерш. Цель совещания заключается в определении дальнейшей стратегии переговоров с партнерами СДПГ по коалиции.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Германия погибает из-за украинского конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#германия
#фрг
#олаф шольц
#совещание
#партия
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Стали известны результаты выборов в Молдавии после подсчета 99% голосов
Санду лидирует с 55% голосов на выборах в Молдавии, обработано 99% протоколов
04 ноября 2024, 06:16

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует с результатом 55,07% голосов во втором туре президентских выборов. Данные после обработки 99% протоколов опубликовала Центральная избирательная комиссия республики. Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,93%.
Ранее сообщалось, что Санду уже объявила о своей победе, заявив, что Молдавия «продемонстрировала силу единства, демократии и приверженности достойному будущему».

Исходя из сведений ЦИК, стоит отметить, что на территории Молдавии, без учета данных с зарубежных участков, победил оппозиционер Александр Стояногло, который выступает за восстановление отношений Кишинева с Москвой. Однако благодаря голосам с избирительных участков за границей, которые преимущественно открывались на Западе, Санду удалось обойти соперника.

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#цик
#молдавия
#выборы
#избиратели
#избирком
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На выборах в США будут дежурить снайперы и БПЛА
WP: избирательные участки во время выборов в США будут охранять снайперы и БПЛА
04 ноября 2024, 05:37

Фото: iStock/zabelin

За безопасностью на избирательных участках во время президентских выборов в США будут следить снайперы и БПЛА. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Как отмечается, такое решение приняли из-за участившихся угроз работникам избиркомов и возможных беспорядков.
По данным газеты, помимо охраны снайперов и дронов, на участках и в центрах подсчета голосов установят тревожные кнопки. Вместе с тем, отмечает издание, полиция готовит отряды ГБР и выводит на улицы дополнительные патрули, а штаты Вашингтон и Невада и вовсе задействовали Нацгвардию на случай беспорядков.

Сообщается, что демократы взволнованы тем, что в случае проигрыша Трампа в стране начнутся протесты и погромы.

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#полиция
#сша
#дома
#выборы
#президент
#охрана
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Стало известно, на что Британия пытается обречь Россию
Келин: Британия безуспешно пытается загнать Россию в дипломатическую изоляцию
04 ноября 2024, 04:59

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания пытается загнать Россию в дипломатическую изоляцию, однако успешно проведенный саммит БРИКС в Казани показал, что все ее попытки тщетны. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским телеканалом BBC. По его словам, Британии следует помнить, что международное сообщество не ограничивается только странами Запада.
«Международное сообщество состоит не только из стран Запада. Вы могли видеть 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие», — подчеркнул он.
Келин отметил, что Россию никто хочет загонять в изоляцию, «за исключением, конечно, Великобритании».

Ранее СМИ писали, что Великобритания еще не столкнулась с 60% последствий своего выхода из Евросоюза. Отмечалось, что основная часть последствий Brexit до сих пор не материализовалась, объемы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.

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#великобритания
#саммит
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#россия
#санкции
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