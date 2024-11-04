Глава Тамбовской области уходит в отставку

Максим Егоров (Фото: сайт Кремля)
Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку.
Егоров опубликовал видео, в котором сообщил, что руководство страны поставило перед ним иные задачи на федеральном уровне.
Егоров также поблагодарил жителей региона и подчеркнул, что Тамбовская область стала для него родной. Имя его преемника в настоящее время неизвестно.
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«Я – настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь мне товарищ», — заключил Егоров.
Егоров также поблагодарил жителей региона и подчеркнул, что Тамбовская область стала для него родной. Имя его преемника в настоящее время неизвестно.
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Екатерина Коршунова