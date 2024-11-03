Захарова призвала МВД Эстонии не лезть в дела Эстонской православной церкви

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)
Канцлеру МВД Эстонии Тармо Мийлитсу не следует лезть в дела Эстонской православной церкви (ЭПЦ). Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат призвала главу ведомства не лезть с «навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее». Она напомнила, что православие является главной религией Эстонии, на что указывают результаты опросов населения.
Захарова указала, что Мийлитсу, в частности, не понравилась фраза «не состоящий в браке представитель белого духовенства» из проекта устава ЭПЦ. Дипломат задалась вопросом, что именно не понравилось эстонским чиновникам и неужели они увидели в этом намёк на расизм.
Представитель российского МИД объяснила, что в Православной Церкви существует разделение на белое и чёрное духовенство. Представители первого могут вступать в брак, а второго – дали обет безбрачия.
1 ноября появилась информация о том, что МВД Эстонии собирается запретить каноническую Эстонскую православную церковь. Такое решение объясняется тем, что ЭПЦ Московского патриархата якобы является террористической и экстремистской организацией.
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Захарова указала, что Мийлитсу, в частности, не понравилась фраза «не состоящий в браке представитель белого духовенства» из проекта устава ЭПЦ. Дипломат задалась вопросом, что именно не понравилось эстонским чиновникам и неужели они увидели в этом намёк на расизм.
Представитель российского МИД объяснила, что в Православной Церкви существует разделение на белое и чёрное духовенство. Представители первого могут вступать в брак, а второго – дали обет безбрачия.
1 ноября появилась информация о том, что МВД Эстонии собирается запретить каноническую Эстонскую православную церковь. Такое решение объясняется тем, что ЭПЦ Московского патриархата якобы является террористической и экстремистской организацией.
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Анастасия Чинкова