Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Разногласия между союзниками Украины приносят пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом эксперт в области международных отношений Томас Грэм сообщил в интервью CNN.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается отсутствие единства на Западе, а также отсутствие схожих взглядов у Украины и её союзников. В связи с этим у Путина нет причин для пересмотра своих действий в отношении конфликта.
Тажке в материале указано, что конфликт развернулся не между Москвой и Киевом, а между Россией и всем коллективным Западом. Это указывает на то, что масштаб потенциальных переговоров должен соответствовать такому уровню.
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