Глава турецкого МИД Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит свою страну на организуемой Лондоном встрече по Украине. Запланировано, что она состоится 2 марта.
Ожидается, что в столице Великобритании глава МИД Турции подтвердит готовность Анкары снова, как в 2022 году, принять у себя переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника в турецких дипломатических кругах.
Также, по его словам, Фидан намерен акцентировать внимание всех заинтересованных сторон на том, что «обеспечение безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе» должно стать ключевой целью на весь переговорный период.
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«Министр иностранных дел Хакан Фидан представит на встрече по Украине президента нашей страны. На мероприятии он намерен подчеркнуть, что Турция прилагает усилия по прекращению российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира», — сказал дипломат.
Также, по его словам, Фидан намерен акцентировать внимание всех заинтересованных сторон на том, что «обеспечение безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе» должно стать ключевой целью на весь переговорный период.
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Александр Бойцов