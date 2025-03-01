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Глава турецкого МИД Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан представит свою страну на организуемой Лондоном встрече по Украине. Запланировано, что она состоится 2 марта.
Ожидается, что в столице Великобритании глава МИД Турции подтвердит готовность Анкары снова, как в 2022 году, принять у себя переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника в турецких дипломатических кругах.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан представит на встрече по Украине президента нашей страны. На мероприятии он намерен подчеркнуть, что Турция прилагает усилия по прекращению российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира», — сказал дипломат.

Также, по его словам, Фидан намерен акцентировать внимание всех заинтересованных сторон на том, что «обеспечение безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе» должно стать ключевой целью на весь переговорный период.

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#переговоры
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«Выглядел не очень»: Песков оценил внешнее впечатление от облика Зеленского
Дмитрий Песков критически отнёсся к внешнему виду Зеленского перед визитом в США
01 марта 2025, 18:05

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

За несколько дней до встречи в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом просроченный украинский президент производил неважное впечатление своим внешним обликом. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал журналист ВГТРК и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин. Он задал вопрос представителю Кремля, какое впечатление производит на него глава киевского режима чисто внешне.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал импозантный Песков.

Стоит напомнить, что такое впечатление произвёл Зеленский на пресс-секретаря президента РФ ещё до «взбучки», которую устроил своему собеседнику Дональд Трамп, и до фактического изгнания киевского гостя из Белого дома. Вряд ли после всех этих событий, включая срыв сделки по редкоземельным минералам, украинский президент стал выглядеть лучше.

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После вылета с военной базы США самолёт Зеленского направился в Лондон
01 марта 2025, 17:08

Фото: istockphoto/ValleraTo

После проваленных переговоров в Белом доме Зеленский погрузился в самолёт, который немедленно вылетел с американской военной базы в штате Мэриленд. После взлёта борт немедленно взял курс на Лондон.
Об этом говорят официальные данные, опубликованные сервисом FlightAware. По данным портала, авиалайнер Airbus A319 оторвался от взлётной полосы военной базы «Эндрюс» (Andrews) в 06:53 по московскому времени. Уже в 16:03 воздушное судно приземлилось в лондонском аэропорту Станстед. Как сообщают украинские СМИ, этот борт используют для международных перелётов киевские власти и глава пока ещё государства.

Переговоры между президентами США и Украины состоялись в Овальном кабинете Белого дома накануне, в пятницу 28 февраля. По словам западных журналистов, встреча больше напоминала словесную перепалку со взаимными выпадами, которая закончилась настоящей «взбучкой», которую Трамп устроил Зеленскому. После этого тот покинул резиденцию главы американского государства «не по своей воле» — его практически выгнали. После этого новый хозяин Белого дома поручил сотрудникам национальной безопасности рассмотреть возможность временного либо полного прекращения отправки военной помощи Украине.

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«Отрезвляющая взбучка»: Мария Захарова прокомментировала итоги визита Зеленского в США
В российском МИД прокомментировали итоги провального визита Зеленского в США
01 марта 2025, 16:13

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Накануне в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которой возникла яркая словесная перепалка. Итоги поездки просроченного главы киевского режима в Вашингтон прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своём телеграм-канале она отметила, что о неадекватности, коррумпированности и полной недоговороспособности Зеленского российская сторона уже заявляла неоднократно и на самых разных уровнях. Сам же визит президента-актёра спикер внешнеполитического ведомства РФ охарактеризовала как «полнейший политический и дипломатический провал» киевских властей.

«Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи», — подчеркнула дипломат.

По её словам, Зеленский — это не гнушающийся ничем циник, посылающий на смерть миллионы сограждан, ради сохранения узурпированной им власти, которая даёт доступ к кошелькам союзников. Своим хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне этот «комик у власти» всему миру продемонстрировал, что именно он является безответственным поджигателем большой войны и представляет собой угрозу для всего мирового сообщества, сказала Захарова.

«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — также добавила официальный представитель российского МИД.

В заключение она подчеркнула, что неизменными целями России, исходя из вышесказанного, остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле».

«Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса», — резюмировала Мария Захарова.

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WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине
01 марта 2025, 13:37

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете отдал приказ сотрудникам аппарата национальной безопасности рассмотреть варианты временного или полного прекращения оказания военной помощи Киеву.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из администрации главы Белого дома. В публикации отмечается, что речь пока не идёт о мгновенного отказа от отправки вооружений на Украину. Трамп пока намерен ждать следующих слов и действий Зеленского, покинувшего резиденцию главы американского государства, по словам журналистов, не по собственной воле, а будучи практически изгнанным.

Телеканал Fox News, в частности, сообщал накануне, что президент-бизнесмен «вышвырнул» своего собеседника из Белого дома и отказался от сделки по редкоземельным минералам, хотя для подписания соглашения уже было приготовлено всё вплоть до очиненных перьев и бутылочек с водой в конференц-зале. Не состоялась и заявленная ранее совместная пресс-конференция глав двух государств. Зеленский покинул Штаты ни с чем.

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«С боевым приветом»: Лидер КНДР Ким Чен Ын оригинально поприветствовал Путина
Лидер КНДР Ким Чен Ын через секретаря партии передал Путину «боевой привет»
01 марта 2025, 08:25

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Еном. Во время беседы последний передал российскому лидеру «боевой привет» от главы Корейской Народной Демократической Республики Ким чен Ына.
Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что по сложившейся дипломатической и дружеской традиции глава российского государства передал северокорейскому лидеру тёплые слова и наилучшие пожелания.

«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в публикации агентства.

Секретарь ЦК ТПК находится в Москве с официальным дружественным визитом. Российский лидер встретился с ним в Кремле 27 февраля.

Ранее министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России «новой Великой Победы» и передал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам российской армии от всех военнослужащих Вооружённых сил КНДР.

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