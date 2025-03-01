Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Накануне в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которой возникла яркая словесная перепалка. Итоги поездки просроченного главы киевского режима в Вашингтон прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своём телеграм-канале она отметила, что о неадекватности, коррумпированности и полной недоговороспособности Зеленского российская сторона уже заявляла неоднократно и на самых разных уровнях. Сам же визит президента-актёра спикер внешнеполитического ведомства РФ охарактеризовала как «полнейший политический и дипломатический провал» киевских властей.
По её словам, Зеленский — это не гнушающийся ничем циник, посылающий на смерть миллионы сограждан, ради сохранения узурпированной им власти, которая даёт доступ к кошелькам союзников. Своим хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне этот «комик у власти» всему миру продемонстрировал, что именно он является безответственным поджигателем большой войны и представляет собой угрозу для всего мирового сообщества, сказала Захарова.
В заключение она подчеркнула, что неизменными целями России, исходя из вышесказанного, остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле».
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«Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи», — подчеркнула дипломат.
По её словам, Зеленский — это не гнушающийся ничем циник, посылающий на смерть миллионы сограждан, ради сохранения узурпированной им власти, которая даёт доступ к кошелькам союзников. Своим хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне этот «комик у власти» всему миру продемонстрировал, что именно он является безответственным поджигателем большой войны и представляет собой угрозу для всего мирового сообщества, сказала Захарова.
«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — также добавила официальный представитель российского МИД.
В заключение она подчеркнула, что неизменными целями России, исходя из вышесказанного, остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле».
«Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса», — резюмировала Мария Захарова.
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Александр Бойцов