После вылета с военной базы США самолёт Зеленского направился в Лондон

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После проваленных переговоров в Белом доме Зеленский погрузился в самолёт, который немедленно вылетел с американской военной базы в штате Мэриленд. После взлёта борт немедленно взял курс на Лондон.
Об этом говорят официальные данные, опубликованные сервисом FlightAware. По данным портала, авиалайнер Airbus A319 оторвался от взлётной полосы военной базы «Эндрюс» (Andrews) в 06:53 по московскому времени. Уже в 16:03 воздушное судно приземлилось в лондонском аэропорту Станстед. Как сообщают украинские СМИ, этот борт используют для международных перелётов киевские власти и глава пока ещё государства.
Переговоры между президентами США и Украины состоялись в Овальном кабинете Белого дома накануне, в пятницу 28 февраля. По словам западных журналистов, встреча больше напоминала словесную перепалку со взаимными выпадами, которая закончилась настоящей «взбучкой», которую Трамп устроил Зеленскому. После этого тот покинул резиденцию главы американского государства «не по своей воле» — его практически выгнали. После этого новый хозяин Белого дома поручил сотрудникам национальной безопасности рассмотреть возможность временного либо полного прекращения отправки военной помощи Украине.
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Переговоры между президентами США и Украины состоялись в Овальном кабинете Белого дома накануне, в пятницу 28 февраля. По словам западных журналистов, встреча больше напоминала словесную перепалку со взаимными выпадами, которая закончилась настоящей «взбучкой», которую Трамп устроил Зеленскому. После этого тот покинул резиденцию главы американского государства «не по своей воле» — его практически выгнали. После этого новый хозяин Белого дома поручил сотрудникам национальной безопасности рассмотреть возможность временного либо полного прекращения отправки военной помощи Украине.
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Александр Бойцов