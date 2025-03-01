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После вылета с военной базы США самолёт Зеленского направился в Лондон

Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

После проваленных переговоров в Белом доме Зеленский погрузился в самолёт, который немедленно вылетел с американской военной базы в штате Мэриленд. После взлёта борт немедленно взял курс на Лондон.
Об этом говорят официальные данные, опубликованные сервисом FlightAware. По данным портала, авиалайнер Airbus A319 оторвался от взлётной полосы военной базы «Эндрюс» (Andrews) в 06:53 по московскому времени. Уже в 16:03 воздушное судно приземлилось в лондонском аэропорту Станстед. Как сообщают украинские СМИ, этот борт используют для международных перелётов киевские власти и глава пока ещё государства.

Переговоры между президентами США и Украины состоялись в Овальном кабинете Белого дома накануне, в пятницу 28 февраля. По словам западных журналистов, встреча больше напоминала словесную перепалку со взаимными выпадами, которая закончилась настоящей «взбучкой», которую Трамп устроил Зеленскому. После этого тот покинул резиденцию главы американского государства «не по своей воле» — его практически выгнали. После этого новый хозяин Белого дома поручил сотрудникам национальной безопасности рассмотреть возможность временного либо полного прекращения отправки военной помощи Украине.

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«Отрезвляющая взбучка»: Мария Захарова прокомментировала итоги визита Зеленского в США
В российском МИД прокомментировали итоги провального визита Зеленского в США
01 марта 2025, 16:13

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Накануне в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которой возникла яркая словесная перепалка. Итоги поездки просроченного главы киевского режима в Вашингтон прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своём телеграм-канале она отметила, что о неадекватности, коррумпированности и полной недоговороспособности Зеленского российская сторона уже заявляла неоднократно и на самых разных уровнях. Сам же визит президента-актёра спикер внешнеполитического ведомства РФ охарактеризовала как «полнейший политический и дипломатический провал» киевских властей.

«Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи», — подчеркнула дипломат.

По её словам, Зеленский — это не гнушающийся ничем циник, посылающий на смерть миллионы сограждан, ради сохранения узурпированной им власти, которая даёт доступ к кошелькам союзников. Своим хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне этот «комик у власти» всему миру продемонстрировал, что именно он является безответственным поджигателем большой войны и представляет собой угрозу для всего мирового сообщества, сказала Захарова.

«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — также добавила официальный представитель российского МИД.

В заключение она подчеркнула, что неизменными целями России, исходя из вышесказанного, остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле».

«Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса», — резюмировала Мария Захарова.

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WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине
01 марта 2025, 13:37

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете отдал приказ сотрудникам аппарата национальной безопасности рассмотреть варианты временного или полного прекращения оказания военной помощи Киеву.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из администрации главы Белого дома. В публикации отмечается, что речь пока не идёт о мгновенного отказа от отправки вооружений на Украину. Трамп пока намерен ждать следующих слов и действий Зеленского, покинувшего резиденцию главы американского государства, по словам журналистов, не по собственной воле, а будучи практически изгнанным.

Телеканал Fox News, в частности, сообщал накануне, что президент-бизнесмен «вышвырнул» своего собеседника из Белого дома и отказался от сделки по редкоземельным минералам, хотя для подписания соглашения уже было приготовлено всё вплоть до очиненных перьев и бутылочек с водой в конференц-зале. Не состоялась и заявленная ранее совместная пресс-конференция глав двух государств. Зеленский покинул Штаты ни с чем.

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«С боевым приветом»: Лидер КНДР Ким Чен Ын оригинально поприветствовал Путина
Лидер КНДР Ким Чен Ын через секретаря партии передал Путину «боевой привет»
01 марта 2025, 08:25

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Еном. Во время беседы последний передал российскому лидеру «боевой привет» от главы Корейской Народной Демократической Республики Ким чен Ына.
Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что по сложившейся дипломатической и дружеской традиции глава российского государства передал северокорейскому лидеру тёплые слова и наилучшие пожелания.

«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в публикации агентства.

Секретарь ЦК ТПК находится в Москве с официальным дружественным визитом. Российский лидер встретился с ним в Кремле 27 февраля.

Ранее министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России «новой Великой Победы» и передал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам российской армии от всех военнослужащих Вооружённых сил КНДР.

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«Крах репутации Британии»: Заместитель главы МИД Соединённого Королевства ушла в отставку
Министр международного развития Великобритании ушла в отставку в знак протеста
01 марта 2025, 07:59

Фото: istockphoto/nevenmn

Заместитель главы британского МИД и государственный министр по международному развитию, по делам женщин и вопросам равноправия Аннелиз Додс подала в отставку. На этот шаг она решилась в знак протеста против решения премьер-министра страны Кира Стармера сократить помощь другим странам в пользу увеличения расходов на оборону.
В своей социальной сети Х теперь уже, скорее всего, бывшая замминистра написала, что прекращает посещать заседания ведомства, о чём информирует «с грустью и болью». Додс попросила главу правительства Соединённого Королевства принять её отставку, несмотря на обещания Стармера сохранить поддержку «сектора Газа, Судана и Украины, вакцинации, вопросов климата, основанной на правилах системы».

По её мнению, премьер-министр не сможет выполнить данное обещание. Дословно: «будет невозможно сохранить эти приоритеты, учитывая глубину сокращений» финансирования служб, входящих в её теперь уже бывший департамент. В опубликованном письме Додс также заявила, что не существует «лёгких путей» для увеличения оборонных расходов, но с решением Сармера она категорически не согласна, а потому не видит смысла в своей дальнейшей работе в правительстве.

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«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам
Зеленский: Будущее сделки по минеральным ресурсам теперь зависит от США
01 марта 2025, 07:23

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Будущее запланированной ранее сделки по добыче и разработке редкоземельных минералов на территории Украины теперь зависит от США. Такое признание сделал просроченный киевский лидер Владимир Зеленский после срыва переговоров в Вашингтоне.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Накануне журналистка этого же издания Джеки Хайнрих сообщала, что Зеленский не ушёл сам из рабочей резиденции президента США — Трамп буквально выгнал его.

Неудивительно, что подписание соглашения между странами по ресурсам, которое должно было стать центральной темой переговоров, не состоялось, несмотря на уже заготовленные и очиненные перья и даже бутылки для воды в зале заседаний. Отменили даже запланированную совместную пресс-конференцию глав государств.

«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все», — сказал расстроенный Зеленский корреспонденту телеканала.

Украинский лидер также признал, что не знает, когда именно может произойти это знаменательное событие. И произойдёт ли оно вообще. Всё теперь зависит от США, заключил неудавшийся визитёр.

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