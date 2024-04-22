Глава Венгрии заявил о подготовке Евросоюза к мировой войне

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Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для украинской армии готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он высказал такое мнение после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге. Выступление транслировал телеканал М1.
Как отметил Сийярто, заседание было больше похоже на совещание военачальников в штабе. На протяжении нескольких часов участники обсуждали, сколько оружия и когда они готовы поставить Украине.
По его мнению, до сих пор военная помощь Киева не способствовали ее успехам на фронте. При этом он добавил, что в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте наоборот должно стимулировать усилия по установлению мира. Однако обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта.
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Как отметил Сийярто, заседание было больше похоже на совещание военачальников в штабе. На протяжении нескольких часов участники обсуждали, сколько оружия и когда они готовы поставить Украине.
По его мнению, до сих пор военная помощь Киева не способствовали ее успехам на фронте. При этом он добавил, что в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте наоборот должно стимулировать усилия по установлению мира. Однако обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта.
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Алёна Самарева