Евросоюз призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

Фото: istock / artJazz
Главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Об этом сказано в итоговом заявлении встречи по Украине.
Евросовет призвал ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая ракеты и артиллерийские снаряды.
Главы стран ЕС призвали Совет ЕС сделать все необходимые действия для достижения этой цели. Сделать это планируется в том числе на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.
Ранее конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри раскритиковал идею президента США Байдена о помощи Украине в виде займов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС
Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
Главы стран ЕС призвали Совет ЕС сделать все необходимые действия для достижения этой цели. Сделать это планируется в том числе на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.
Ранее конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри раскритиковал идею президента США Байдена о помощи Украине в виде займов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
Алина Юрчак