Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, сообщил Рогов

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Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что посольствам Украины в европейских государствах, в том числе Германии, Франции, Польше, Испании, было поручено разработать алгоритм и готовиться к возможному аннулированию загранпаспортов украинцев.
По словам Рогова, данные сведения получены от лояльных к России источников из окружения Зеленского.
Рогов подчеркнул, что украинцы, у которых отсутствуют военно-учётные документы, не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.
В настоящее время у украинцев есть один путь, добавил Рогов, — ехать на родину за этими документами. Правда вряд ли кто-то их отпустит обратно в Европу.
Введением таких правил режим президента Владимир Зеленский намерен решить проблему с кадровым дефицитом в рамках всеобщей мобилизации.
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По словам Рогова, данные сведения получены от лояльных к России источников из окружения Зеленского.
Рогов подчеркнул, что украинцы, у которых отсутствуют военно-учётные документы, не смогут оформить паспорт, загранпаспорт или воспользоваться консульскими услугами.
В настоящее время у украинцев есть один путь, добавил Рогов, — ехать на родину за этими документами. Правда вряд ли кто-то их отпустит обратно в Европу.
Введением таких правил режим президента Владимир Зеленский намерен решить проблему с кадровым дефицитом в рамках всеобщей мобилизации.
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Анастасия Чинкова