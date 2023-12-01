Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН

Фото: сайт Кремля
Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.
В сообщении также указано, что подобные снимки часто называют «семейными фото», а Лукашенко отнюдь не является членом семьи, к которой перечисленные государства хотели бы принадлежать.
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