Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок

Фото: Сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло из-за недопустимого поступка. Лукашенко подписал соответствующее распоряжение 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — сказано в сообщении.Какой именно поступок послужил причиной увольнения, не уточняется.
Ранее появилась информация о попытке Лукашенко поженить Софью Сапегу и Романа Протасевича. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак