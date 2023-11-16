Главы МИД Украины и Великобритании обсудили поставки вооружения ВСУ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном. Об этом украинский политик написал в соцсети X.
Кулеба поприветствовал своего британского коллегу и рассказал о деталях встречи. В ходе беседы политики обсудили продолжающиеся поставки вооружения, а также его совместное производство. Кроме того, была затронута тема избавления Чёрного моря от «российских угроз».
По словам главы МИД Украины, проведённые переговоры показали, что Великобритания нацелена на продолжение обеспечения Украины необходимым оружием.
Ранее издание «Страна» сообщало о прибытии нового британского министра Кэмерона в Киев. Отмечалось, что он уже встретился в президентом страны Владимиром Зеленским, с которым также обсудил вопросы оснащения украинской армии.
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По словам главы МИД Украины, проведённые переговоры показали, что Великобритания нацелена на продолжение обеспечения Украины необходимым оружием.
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Анастасия Чинкова