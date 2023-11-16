«Страна»: новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл с визитом на Украину

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
Напомним, что Кэмерон, ранее занимавший пост премьер-министра Великобритании, в понедельник, 13 ноября, был назначен главой МИД страны.
Отмечается, в ходе своего визита на Украину он уже встретился с президентом государства Владимиром Зеленским.
В своём Telegram-канале украинский президент уточнил, что переговоры велись о вооружении и усилении противовоздушной обороны Украины. Лидер страны поблагодарил Кэмерона за визит и оказанную поддержку.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщал, что Кэмерон ещё с 2014 года был настроен против РФ, поэтому его нынешняя политика будет следовать по пути поддержки Украины.
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Отмечается, в ходе своего визита на Украину он уже встретился с президентом государства Владимиром Зеленским.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщал, что Кэмерон ещё с 2014 года был настроен против РФ, поэтому его нынешняя политика будет следовать по пути поддержки Украины.
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Анастасия Чинкова