Госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача

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По информации газеты The Washington Post (WP), Государственный департамент США аннулировал гражданство 61-летнего врача с иранскими корнями, родившегося в Вашингтоне.
Сияваш Собхани из Северной Вирджинии прожил, учился и практиковал медицину в США более 30 лет. Однако при обновлении паспорта выяснилось, что его гражданство было выдано по ошибке, так как он не имел права на гражданство из-за связей его отца с иранской дипломатией.
Собхани утверждает, что подавал заявление на обновление паспорта без каких-либо предпосылок о возможных проблемах, но решение ведомства стало для него шоком. Он выразил свою преданность США, утверждая, что всю свою жизнь прожил в стране, платил налоги, голосовал на выборах и активно служил местному населению, особенно в периоды пандемии, когда рисковал своим здоровьем и здоровьем своей семьи.
По информации WP, Собхани теперь подал заявление на получение постоянного места жительства, однако точная дата рассмотрения его дела пока неизвестна. В связи с этим процессом он уже потратил на судебные издержки около 40 тысяч долларов.
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Собхани утверждает, что подавал заявление на обновление паспорта без каких-либо предпосылок о возможных проблемах, но решение ведомства стало для него шоком. Он выразил свою преданность США, утверждая, что всю свою жизнь прожил в стране, платил налоги, голосовал на выборах и активно служил местному населению, особенно в периоды пандемии, когда рисковал своим здоровьем и здоровьем своей семьи.
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Артем Кузьмин