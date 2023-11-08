Госдеп одобрил слова Зеленского о несвоевременности выборов на Украине

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател согласился с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что выборы на Украине проводить несвоевременно, говорится на официальном сайте ведомства.
Представитель Госдепа подчеркнул, что подобное решение не противоречит основному закону страны. Он добавил, что это решение соответствует конституции Украины, и что американская сторона предоставляет украинскому народу возможность выразить свои дополнительные мнения на этот счет.
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Артем Кузьмин