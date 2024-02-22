Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

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Автомобиль Aurus, который президентом России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, слова которого передает ТАСС.
«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — заключил Миллер.
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