Путин подарил президенту ОАЭ его портрет и получил в ответ мозаику

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.