Путин подарил президенту ОАЭ его портрет и получил в ответ мозаику

Фото: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль-Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.
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