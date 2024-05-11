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Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS

11 мая 2024, 00:59
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Госдепартамент США одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает РИА Новости с ссылкой на заявление Министерства обороны США.
В Пентагоне заявили, что стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов США.

Ранее министр обороны Борис Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине три американские РСЗО HIMARS.



По данным Пентагона, общая сумма американской помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысила 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда долларов из них Киев получил после начала российской специальной военной операции.

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Байден назвала лидера КНДР Ким Чен Ына президентом Южной Кореи
11 мая 2024, 00:38

kremlin

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств на его кампанию в Калифорнии перепутал должность лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает информационное агентство ТАСС.
В своей речи американский лидер заявил, что гордится «любовными письмами президента Южной Кореи Ким Чен Ына».

Ранее Байден ранее неоднократно оговаривался, обозначая президентом США других людей. Так, например, в январе он сообщил, что американское государство возглавляет Дональд Трамп. Позднее политик назвал президентом вице-президента Камалу Харрис.

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#дональд трамп
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Премьер-министр Грузии раскрыл влияние законопроекта об иноагентах на страну
11 мая 2024, 00:24

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что обсуждаемый в парламенте законопроект об иностранных депутатах не повлияет на внешний курс страны, передает РИА Новости.
«Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией», – высказался он.

Кобахидзе напомнил, что партия «Грузинская мечта» внесла в конституцию страны норму, согласно которой интеграция в ЕС и НАТО является конституционной задачей правительства.

«Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен», – заключил премьер-министр.

Ранее в Грузии сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста оппозиционного блогера Учи Абашидзе за незаконное хранение оружия его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.

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#грузия
#законопроект
#иностранный агент
#протесты
#нато
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Путин вручил награду молдавскому депутату
Путин вручил молдавскому депутату Марине Таубер Орден Дружбы
10 мая 2024, 23:55

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент России Владимир Путин наградил депутата Парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы. Соответствующий документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.
«За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину – депутата Парламента Республики Молдова», – сообщается в указе Путина, датированного 9 мая.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, награда была вручена Таубер спикером Палаты Государственной думы Вячеславом Володиным на заседании Совета Думы. По словам Володина, господин Таубер многое сделала для «развития и укрепления» отношений между Москвой и Кишиневом и для эффективности связей между двумя странами.

Ранее стало известно, что племянника Рамзана Кадырова наградили орденом Мужества.

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#госдума
#рамзан кадыров
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Племянника Кадырова наградили орденом Мужества
Депутат ГД Делимханов: Путин вручил племяннику Кадырова орден Мужества
10 мая 2024, 23:12

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Президент России Владимир Путин наградил племянника и заместителя главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзата Кадырова орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Адам Делимханов.
Он отметил, что Хамзат Кадыров регулярно выезжает на передовую и самоотверженно «трудится на любом доверенном участке, быстро добиваясь видимых результатов».

«Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека», – подчеркнул парламентарий.

Ранее, в 2023 году, Хамзат Кадыров стал Героем Чеченской Республики. По словам чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, Хамзат Кадыров имеет большой и разносторонний опыт работы и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса».

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#рамзан кадыров
#чечня
#награда
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#госдума
#владимир путин
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Пентагон назвал общую сумму, затраченную на Украину при Байдене
Пентагон: объём помощи США Киеву при Байдене составил более 51,3 млрд долларов
10 мая 2024, 22:20

Фото: iStock/Andrii Atanov

Общий объём помощи Украине за время президентства Джо Байдена составил более 51,3 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что в общей сложности с начала работы администрации Байдена Киев получил свыше 51,3 миллиардов долларов, из которых 50,6 миллиардов долларов были переданы с начала российско-украинского конфликта.

Ранее в администрации заявляли, что большая часть ассигнований, которые согласованы Конгрессом США для помощи украинской армии, остаются в экономике США и тратятся на производства вооружения, которое уже затем идёт на Украину.

Кроме того, в пятницу, 10 мая, стало известно о намерениях США анонсировать очередной пакет военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов.

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#украина
#сша
#джозеф байден
#помощь
#конфликт
#поставки
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Первый вице-премьер Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве
РБК: первый вице-премьер Белоусов останется на своём посту
10 мая 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

Андрей Белоусов останется на посту первого вице-премьера. Об этом пишет РБК.
По Конституции РФ кандидатуры вице-премьера представляет председатель правительства, которым сегодня назначили Михаила Мишустина.

Напомним, что Белоусов занимает свой пост с 2020 года. Под его курированием находятся Минэкономразвития, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росаккредитация. Ранее он был помощником президента, а в 2012-2013 годах – министром экономического развития.

Ранее также стало известно, что вице-премьер России Татьяна Голикова в составе нового правительства сохранит свой пост. В этой должности она с 2018 года. Также свой пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

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#правительство
#пост
#политика
#россия
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Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
10 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Большая часть союзников США воздержалась при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что девять стран выступили против. Среди них США, Израиль, Аргентина, Чехия и Венгрия, а также небольшие островные государства.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль, в свою очередь, полноправный член организации с 1948 года.

В пятницу, 10 мая, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации и рекомендует Совбезу положительно пересмотреть вопрос о членстве государства в ООН. Данный документ даёт Палестине дополнительные права и привилегии в организации. Помимо всего прочего страна получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи других органов организации.

За резолюцию по результатам голосования выступили 143 страны, девять высказались против, а 25 воздержались.

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#палестина
#оон
#документы
#голосование
#сша
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации
10 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/zefart

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, об этом сообщает РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались, уточнили в агентстве.

Документ также призывает Совет безопасности Организации Объединённых Наций положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.

Напомним, для того, чтобы Палестина могла занять место полноправного члена в организации, Совбез ООН должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем Генеральная ассамблея ООН должна поддержать такое решение. В настоящий момент Палестина занимает место наблюдателя.

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#палестина
#оон
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Бежавший в Минск польский судья опубликует секретный документ 10 мая
10 мая 2024, 19:12

Фото: iStock/Asergieiev

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил о намерении опубликовать секретный документ в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что документ, привезённый из Варшавы, будет опубликован 10 мая в 19:00 (совпадает с московским).

Также в этот день председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Шмидта к уголовной ответственности, задержать его и временно арестовать.

Напомним, что судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил в ходе пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от своей должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

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#польша
#белоруссия
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