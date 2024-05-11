Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS

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Госдепартамент США одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает РИА Новости с ссылкой на заявление Министерства обороны США.
В Пентагоне заявили, что стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов США.
Ранее министр обороны Борис Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине три американские РСЗО HIMARS.
По данным Пентагона, общая сумма американской помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысила 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда долларов из них Киев получил после начала российской специальной военной операции.
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Ранее министр обороны Борис Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине три американские РСЗО HIMARS.
По данным Пентагона, общая сумма американской помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысила 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда долларов из них Киев получил после начала российской специальной военной операции.
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Александр Климов