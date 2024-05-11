Байден спутал должность Ким Чен Ына

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Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств на его кампанию в Калифорнии перепутал должность лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает информационное агентство ТАСС.
В своей речи американский лидер заявил, что гордится «любовными письмами президента Южной Кореи Ким Чен Ына».
Ранее Байден ранее неоднократно оговаривался, обозначая президентом США других людей. Так, например, в январе он сообщил, что американское государство возглавляет Дональд Трамп. Позднее политик назвал президентом вице-президента Камалу Харрис.
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Александр Климов