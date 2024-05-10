США анонсируют новый пакет военной помощи Украине

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США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что объявление о новом пакете помощи для киевского режима состоится «как раз в тот момент, когда Россия начала крупное наступление на Харьков». По данным источника, в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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