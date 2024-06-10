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Запад толкает мир в объятия ядерного безумия, поставляя Украине оружие. Об этом ТАСС рассказал члендепутат Госдума Крым Михаил Шеремет.
«С каждым разом поставляя агонизирующему террористическому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского все более разрушительное и дальнобойное оружие, они толкают мир в объятия ядерного безумия, не оставляя шансов на выживание нашей цивилизации»,– поведал депутат.
Накануне 6/9 помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские войска использовали американское оружие для нанесения ударов по "бывшей" территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад услышал слова президента России Владимира Путина о возможной реакции Москвы на передачу оружия Киеву.
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Александр Климов