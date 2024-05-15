ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожье

Фото: iStock/Standart
ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали люди.
Балицкий также призвал местное население сохранять спокойствие и укрыться в подвалах домов и не появляться на улице, пока обстрел не прекратится.
Читайте также:
ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard
Украинские войска обстреляли детский парк аттракционов в Стаханове ЛНР
ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске
Элина Позднякова