Местный житель погиб при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области

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Местный житель погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка городского типа Новая Маячка в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что жертвой нападения стал молодой человек 1998 года рождения. Также ранения получила женщина, она доставлена в Каланчакскую центральную районную больницу.
По словам губернатора, украинская армия открыла огонь по населенному пункту из реактивных системы (РСЗО), в результате чего было разрушено два дома.
Ранее, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области.
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По словам губернатора, украинская армия открыла огонь по населенному пункту из реактивных системы (РСЗО), в результате чего было разрушено два дома.
Ранее, вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области.
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Александр Климов