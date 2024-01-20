В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за распространение ложных сведений о ВС РФ и призывы к совершению преступлений против России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в понедельник, 22 января, будет представлен законопроект, позволяющий конфисковать деньги, ценности и иное имущество, которые используются в качестве финансирования преступной деятельности против безопасности России.
Согласно проекту, будет ужесточена уголовная ответственность за публичные призывы к совершению преступлений против России, если они обусловлены политической, религиозной, национальной, идеологической или расовой ненавистью, а также враждой в отношении определённой группы граждан.
Также законопроект предполагает отнесение всех диверсионных преступлений к деятельности, угрожающей безопасности государства.
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Согласно проекту, будет ужесточена уголовная ответственность за публичные призывы к совершению преступлений против России, если они обусловлены политической, религиозной, национальной, идеологической или расовой ненавистью, а также враждой в отношении определённой группы граждан.
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Анастасия Чинкова