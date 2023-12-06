Дума приняла закон о праве президента управлять имуществом недружественных стран

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Госдума приняла закон о праве президента России вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран.
Отмечается, что изменения коснулись федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Таким образом, глава государства получает право на установление особого порядка для сделок российских граждан и юридических лиц с гражданами и компаниями из недружественных стран либо контролируемых недружественными государствами. Президент сможет вводить временное управление в отношении любых видов имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц, имущественных прав, находящихся в России, но принадлежащих представителям недружественных государств.
Введённые меры будут применяться к правоотношениям, возникшим с начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года.
Читайте также:
В Госдуме назвали главную угрозу для человечества
Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных
В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах
Таким образом, глава государства получает право на установление особого порядка для сделок российских граждан и юридических лиц с гражданами и компаниями из недружественных стран либо контролируемых недружественными государствами. Президент сможет вводить временное управление в отношении любых видов имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц, имущественных прав, находящихся в России, но принадлежащих представителям недружественных государств.
Читайте также:
В Госдуме назвали главную угрозу для человечества
Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных
В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах
Анастасия Чинкова