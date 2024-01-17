Депутаты ГД хотят обязать иноагентов отчитываться о доходах близких

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«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в части возложения обязанности на физлиц, включённых в Реестр иностранных агентов, предоставлять ежегодно в уполномоченный орган сведения о своих доходах, имуществе, расходах и обязательствах, о доходах, имуществе, расходах и обязательствах близких родственников, а также распространить данную обязанность на лиц, включённых в Реестр физлиц, аффилированных с иностранными агентами», — приводит RT текст обращения депутатов на имя министра юстиции Константина Чуйченко.
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