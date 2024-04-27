В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ

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В Государственную думу РФ внесён на рассмотрение законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Документ предусматривает введение миграционного режима высылки.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что данный режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих законного права на пребывание на территории Российской Федерации. Полный текст документа размещён в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, лица, в отношении которых будет установлен миграционный режим высылки, обязаны будут информировать территориальный орган министерства внутренних дел о своём местонахождении или изменении места пребывания, а также о дате и месте планируемого выезда из России. Нарушение этих правил повлечёт за собой депортацию.
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Александр Бойцов