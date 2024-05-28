Госдума ратифицировала соглашение о создании лунной станции вместе с Китаем

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной лунной станции. Правительство внесло соответствующий законопроект в марте.
Соглашение позволит укрепить стратегическое партнёрство России и Пекина, поспособствует развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщает, что в настоящее время уже производится разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.
Напомним, что создание Международной научной лунной станции будет развёрнуто в два этапа с 2025 по 2035 год.
Читайте также:
Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики
Эксперт Ионин назвал главную проблему космической отрасли России
Путин сообщил о желании России сотрудничать с Казахстаном в космической сфере
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщает, что в настоящее время уже производится разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.
Напомним, что создание Международной научной лунной станции будет развёрнуто в два этапа с 2025 по 2035 год.
Читайте также:
Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики
Эксперт Ионин назвал главную проблему космической отрасли России
Путин сообщил о желании России сотрудничать с Казахстаном в космической сфере
Анастасия Чинкова