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Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Путин поручил выделить финансы на развитие космической ядерной энергетики
12 апреля 2024, 05:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с «Роскосмосом» и «Росатомом» принять решения о выделении с 2024 года финансов на развитие космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Средства необходимо выделить в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России». В рамках этого поручения особое внимание необходимо уделить развитию имеющегося научно-технического потенциала в области космической ядерной энергетики.

Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственным выступает премьер-министр Михаил Мишустин.



Ранее Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ЦБ протянет пенсионерам «вторую руку»: юрист рассказал, спасёт ли это от мошенников
Юрист Соловьев: механизм «второй руки» дает защиту пенсионерам от мошенников
12 апреля 2024, 02:32

Фото: istock / richard johnson

Закрепление механизма «второй руки» для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых граждан на законодательном уровне позволит упорядочить эту сферу. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Прайм». Инициативу поддержал Банк России.
Обсуждения необходимости получения согласия близкого родственника или доверенного лица на перевод средств шли давно, но вызывали много споров. Идея подвергалась критике за «нарушение прав человека» в принятии решений и ограничение операций банковской системы.
«Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило «второй руки», пока еще никто не придумал», — отметил юрист.
Соловьев добавил, что в последнее время злоумышленники активизировались, и их главной мишенью являются пожилые люди, которые регулярно попадаются старые и новые уловки.

Как считает эксперт, главное в обмане пенсионеров — заинтересовать и вызвать доверие, после чего жертва не может соскочить с крючка и послушно отправит мошенникам все деньги. Только второй человек в процессе взятия кредита или перевода денег может разрушить всю схему мошенников, подытожил Соловьёв.

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Евродепутаты устроили демарш из-за Украины
Депутаты ЕП устроили демарш против Совета Евросоюза, требуя помощи Украине
12 апреля 2024, 01:45

Фото: istock / butenkow

Депутаты Европарламента устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета Евросоюза на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ЕП, передает ТАСС.
«Депутаты Европарламента согласились (515 голосов за, 62 — против, 20 воздержались) отложить голосование по закрытию бюджета до следующего пленарного заседания, ожидая решения государств-членов предоставить Украине системы противоракетной обороны», — сказано в заявлении Европарламента.
Парламентарии с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95% бюджета Евросоюза.

9 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти Украины «отчаянно просят» у объединения передать им новые системы ПВО. Как утверждает Боррель, сейчас Киев нуждается хотя бы в 7-ми батареях ЗРК Patriot.

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Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»
Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары-А5»
12 апреля 2024, 00:39

Фото: Роскосмос

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» значимым событием, передает ТАСС.
«Это еще один этап развития космической отрасли в России», — отметил глава государства.
Российский лидер упомянул и другое важное для России и Белоруссии событие в космической сфере.

«Вернулись на Землю наши космонавты. [В том числе] первая женщина-космонавт из Белоруссии», — заявил Путин.
11 апреля с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Ангара-А5». Кадры запуска опубликовал «Роскосмос». Перед этим полет отменяли два раза, однако глава космической корпорации Юрий Борисов называл это «обычным явлением».

Ранее «Роскосмос» признал удачным первый пуск «Ангары». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Китае начали отказываться от поставок украинской кукурузы
Bloomberg: Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров
12 апреля 2024, 00:28

Фото: istock / vovashevchuk

Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от 4 из 5 партий кукурузы с Украины. Их поставки были запланированы с апреля по июнь. Аналогично могут поступить с последующими заказанными партиями. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным издания, такие меры связаны с поступившим 2 апреля от таможенных органов Китая предписанием предпринимателям ввозить меньше импортной кукурузы на территории, которые попадают под протекционистские правила таможни. Как считают власти, это должно помочь избежать избытка предложения на внутреннем рынке и поддержать производителей сельхозпродукции в Китае.

Ряд импортеров успел забронировать крупные объемы поставок до поступления распоряжений со стороны правительства, что теперь приводит к отмене заказов, отметили источники издания.

До этого сообщалось, что КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зерно
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На Троекуровском кладбище простились с оперным певцом Кунгуровым
В Москве состоялась церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым
11 апреля 2024, 23:32

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ, оперным и эстрадным певцом, звездой шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Проститься с Кунгуровым пришли концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, певец и композитор Игорь Наджиев, друзья, коллеги и близкие.

В ходе церемонии звучали композиции в исполнении Кунгурова. В центре прощального зала стоял гроб с телом певца, к которому несли цветы. Около гроба находился портрет Кунгурова.

Кунгурова скончался вечером 8 апреля. Супруга обратилась к правоохранителям после тревожного сообщения. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили певца под окнами дома. В последнее время Кунгуров находился в депрессии и злоупотреблял спиртным.

Ранее стало известно, что на 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#похороны
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Обновление Пироговского шоссе закончится в 2025 году
11 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в III квартале 2025 года. Сейчас она выполнена более чем на треть, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники ведомства проверили ход работ на участке автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка» протяжённостью более 2 км.
«Масштабные работы по расширению дороги начали в октябре 2022 года. Сегодня инспекторы фиксируют 35% строительной готовности объекта. Рабочие переустраивают газопровод, инженерные коммуникации, возводят путепровод через железнодорожные пути», – рассказали в ведомстве.
Дорожное полотно расширят до четырёх полос, вдоль трассы установят шесть автобусных остановок и шумозащитные экраны. Предусмотрено обустройство тротуара вдоль всего участка - он будет освещён, как и проезжая часть.

До Олимпийского проспекта проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдёт велопешеходная зона.

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#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили об опасности весенних палов травы
11 апреля 2024, 21:46

Фото: Istockphoto / Irina Kononova

Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«С начала апреля пожарные устранили травяные палы в таких городских округах, как Волоколамский, Шаховской, Ленинский, Домодедовский, Подольский, Клинский, а также Серебряные Пруды. Убедительно прошу не поджигать сухую траву, так как это может привести к возникновению пожара. За подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», – подчеркнул Мурашов.
В министерстве напомнили, что в апреле в Подмосковье начался пожароопасный период. Однако многие жители региона, готовясь к летнему сезону на дачах, считают, что, сжигая прошлогоднюю траву, помогают росту молодых растений. На самом деле они наносят большой вред окружающей среде.
«Огонь препятствует естественному процессу удобрения почвы, снижает её плодородие. При возгорании погибают млекопитающие, птицы, насекомые, полезные организмы, для которых сухая трава – родной дом. Пламя настолько быстро распространяется по сухостою, что остановить крайне сложно. И даже небольшой ветерок может перенести его на большие расстояния, что опасно для населённых пунктов и для подмосковных лесов», – заявили в министерстве.
За нарушение этих правил физическим лицам грозят штрафы от 15 до 60 тыс. рублей, должностным – от 30 до 110 тыс., юридическим – от 100 тыс. до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Чтобы неосторожность не стала причиной пожара, нельзя на садовых участках поджигать траву, сжигать мусор. Не следует оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки – на солнце они работают как увеличительные стёкла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву. Запрещается бросать непотушенные спички или сигареты, жечь траву на полях или полянах в лесу.

О природных пожарах нужно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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#природные пожары
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#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Скончался скандально известный американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон
11 апреля 2024, 20:30

Фото: iStock/inga

Скончался американский актер и известный игрок в американский футбол Орентал Джеймс (О. Джей) Симпсон. Ему было 76 лет. Об этом сообщила семья мужчины.
«Десятого апреля наш отец Орентал Джеймс Симпсон скончался после борьбы с раком. Он был в окружении своих детей и внуков. В этот переходный период члены его семьи просят вас об уважении их права на частную жизнь и проявлении милосердия», — написали родственники на странице актера в соцсети X.

В феврале стало известно, что у Симпсона обнаружили рак простаты. Последние месяцы он провёл в хосписе, однако сам актёр эту информацию опровергал. И даже сообщал, что ему удалось выйти в ремиссию.

О. Джей Симпсон начал сниматься в кино, когда ещё играл в футбол. После завершения спортивной карьеры он получил роли в нескольких фильмах, в том числе в трех частях ленты «Голый пистолет».

Однако скандальную известность актёр приобрел в 1994 году. Тогда его обвинили в убийстве жены и её любовника, но суд спортсмена оправдал, и Симпсон смог избежать смертной казни. При этом его обязали выплатить родственникам бывшей жены 33,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба.

13 лет спустя, в 2007 году, Симпсон, угрожая пистолетом, отобрал у коллекционера свои кубки, за что был приговорён к 15 годам лишения свободы. Освободился он в 2017 году по УДО.

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«Роскосмос» признал удачным первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный
11 апреля 2024, 20:27

Фото: Роскосмос

Испытательная полезная нагрузка была успешно доставлена на орбиту разгонным блоком «Орион», завершив основную задачу первого запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не было запланировано. Впоследствии разгонный блок "Орион" с нагрузкой будет перемещен на орбиту хранения, чтобы не нарушать работу действующих космических аппаратов, функционирующих на геостационарной орбите», — говорится в заявлении.
Пуски ракеты «Ангара-А5» с Восточного 9 и 10 апреля были отменены из-за технических проблем, таких как сбой системы наддува бака окислителя центрального блока и сбой системы контроля запуска двигателя. Запуск состоялся лишь со третьей попытки 11 апреля. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал отмену запусков по техническим причинам «обычным явлением».

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#ракета
#ракеты
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