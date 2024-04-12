Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с «Роскосмосом» и «Росатомом» принять решения о выделении с 2024 года финансов на развитие космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Средства необходимо выделить в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России». В рамках этого поручения особое внимание необходимо уделить развитию имеющегося научно-технического потенциала в области космической ядерной энергетики.
Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственным выступает премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Доклад необходимо представить до 15 июня, ответственным выступает премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак