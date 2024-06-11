Госдума сняла Семигина с поста председателя комиссии по делам национальностей

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На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли решение освободить Геннадия Семигина, представляющего фракцию «Справедливая Россия — За правду», от должности главы комитета по делам национальностей. Об этом говорится в постановлении российского парламента.
«Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета», — приводит документ ТАСС.В конце мая фракция СРЗП приняла решение о снятии Семигина с поста председателя комитета по делам национальностей, объяснив это ротацией.
Ранее Семигин оказался в центре скандала из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в статье утверждалось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских солдат на поле боя.
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Артем Кузьмин