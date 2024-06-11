Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Разработан он был по инициативе Русской православной церкви.
Документ вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Сделки по приватизации такого имущества, согласно закону, должны быть признаны недействительными.
Закон вступит в силу со дня его опубликования. Один из его авторов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил журналистам, что основной задачей закона является защита религиозного имущества от любых внешних посягательств. По словам парламентария, всё религиозное имущество — от церквей и убранства храмов до гостиниц для паломников — должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению.
Читайте также:
Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров
Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
Александр Бойцов