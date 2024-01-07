Госпитализированный шеф Пентагона рассказал о своем самочувствии

Фото: defense.gov
Глава Пентагона Ллойд Остин, который был госпитализирован, поделился информацией о своем состоянии здоровья, сообщает NBC News.
Он отметил, что его состояние улучшается, и он планирует вернуться в Пентагон в ближайшее время. Остин также выразил понимание по поводу тревоги СМИ о прозрачности и признал, что мог бы лучше информировать общественность о своем здоровье.
Ранее стало известно, что Пентагон не сообщил Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Согласно данным Politico, Пентагон умолчал о произошедшем в течение трех дней.
О госпитализации Остина, которая произошла 1 января, информация была представлена только накануне. Диагноз 70-летнего министра не разглашается, отмечается лишь, что госпитализация была вызвана осложнениями после определенной медицинской процедуры.
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Ранее стало известно, что Пентагон не сообщил Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Согласно данным Politico, Пентагон умолчал о произошедшем в течение трех дней.
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Артем Кузьмин