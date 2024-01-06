NYT: США вскоре прекратят поставки на Украину ракет для ЗРК Patriot

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Журналисты отмечают, что украинская администрация и командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в настоящее время пытается строить планы на будущее, прогнозировать развитие ситуации на поле боя и составлять какие-то планы военной кампании при полном отсутствии информации о том, какое оружие и техника окажутся в их распоряжении завтра. А у Зеленского уже проявляются признаки паники из-за опасений, что США могут прекратить помощь Украине.
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