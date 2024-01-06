Британский эксперт Меркурис: Европа в панике после российских ударов по Киеву

В странах Евросоюза появились явные признаки паники после массированных ударов Вооружённых сил РФ по инфраструктуре в Киеве. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
В Белом Доме и Пентагоне заявили, что скоро прекратят поставки ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а в Европе всерьёз задумались об усовершенствовании этих систем, так как они пасуют перед скоростными и неуязвимыми российскими ракетами. В Евросоюзе по этому поводу налицо признаки тревоги и даже паники, заявил Мекурис. А немецкий эксперт Шмидтке в свою очередь рассказал, что за всё время конфликта ЗРК Patriot не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-32 в небе над Украиной.
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Александр Бойцов