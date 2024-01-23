В Госдуме нашли замену слову «маркетплейс»

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В Госдуме предложили использовать выражения «виртуальная торговая площадка» или «виртуальный торговый посредник» вместо иностранного слова «маркетплейс».
С такой инициативой выступил председатель комитета комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам Гаврилова, использование таких выражений позволит уменьшить употребление заимствованных выражений в речи.
Также депутат добавил, что россияне, как правило, воспринимают покупки в интернете, как в обычном магазине. Однако это не так, поскольку маркетплейсы не позиционируют себя как магазины, они являются лишь посредниками между покупателем и предпринимателем, предоставляющим товары.
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По словам Гаврилова, использование таких выражений позволит уменьшить употребление заимствованных выражений в речи.
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Анастасия Чинкова